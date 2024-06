EU startet Ukraine-Beitrittsverhandlungen Zwischen zehn Monaten und hundert Jahren

Staatsministerin Lührmann mahnte mit Blick auf den EU-Gipfel ein ambitioniertes Reformtempo an. „Bis zum Ende der Legislatur müssen wir bereit sein für diese Beitritte“, erklärte sie am Rande des Treffens in Luxemburg. Das wäre 2029. Der scheidende EU-Ratspräsident Charles Michel hatte das Jahr 2030 genannt, an dem die Ukraine EU-Mitglied sein könnte, wenn beide Seiten bis dahin ihre Hausaufgaben gemacht hätten. Die anderen Beitrittsprozesse liefern kaum Anhaltspunkte. Kroatien brauchte keine acht Jahre vom Beginn der Verhandlungen bis zum Beitritt. Die Türkei bekam bereits 1963 eine Beitrittsperspektive, erlebte 2005 den Start der offiziellen Verhandlungen, hat aber damit zurecht zu kommen, dass wegen des Vorgehens gegen Erdogan-Gegner und der fehlenden Bewegung in der Zypern-Frage die Verhandlungen auf Eis liegen. Ginge es mit der Ukraine so schnell wie mit Kroatien, wäre der Beitritt 2032, wäre die Türkei das Beispiel, wäre der Prozess noch 2043 festgefahren.