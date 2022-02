Trotz Kritik : EU-Kommission stuft Atomkraft und Gas als nachhaltig ein

Deutschland will an dem Atomausstieg festhalten. Foto: dpa/Ingo Wagner

Brüssel Deutschland hatte das Vorhaben strikt abgelehnt, genützt hat es nichts. Die EU-Kommission verpasst der Atomkraft ein grünes Label. Eine Ablehnung durch das Parlament oder die Mitgliedsstaaten gilt als unwahrscheinlich.

Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke sollen in der Europäischen Union unter bestimmten Auflagen als klimafreundlich gelten. Trotz massiver Kritik nahm die Europäische Kommission am Mittwoch einen entsprechenden Rechtsakt an. Er bleibt sogar noch hinter einem ursprünglichen Entwurf zurück und lockert die Auflagen für Gaskraftwerke. Besonders Deutschland hatte darauf gepocht, die Kriterien für Gas flexibler zu gestalten.