Dutzende Personalentscheidungen Topjobs für deutsche Europaabgeordnete

Einigen Wirbel hatte die Entscheidung der von Marie-Agnes Strack-Zimmermann geleiteten FDP-Abgeordneten ausgelöst, nicht für EVP-Spitzenkandidatin von der Leyen als Kommissionschefin zu stimmen, obwohl sich Christdemokraten, Sozialdemokraten und eben auch die europäischen Liberalen zu einer gemeinsamen Plattform verabredet hatten, um sich gegenseitig bei den Kandidaturen zu unterstützen. So war denn innerhalb der EVP der Gedanke aufgekommen, Strack-Zimmermann die Folgen ihres Handelns selbst spüren zu lassen und sie als Kandidatin für den Vorsitz des Verteidigungsausschusses durchfallen zu lassen. Erst kurz vor Beginn der Sitzung am Dienstagmittag fiel die Entscheidung, auch diese Personalie zu unterstützen. Somit hat die FDP-Spitzenkandidatin, bislang Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, nahtlos in die gleiche Funktion im Europaparlament wechseln können.