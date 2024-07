Posten im Europaparlament EU-Sicherheitspolitik: Spitzenjobs für zwei Deutsche

Das gilt auch für die Wahl Ursula von der Leyens am nächsten Donnerstag. Sie benötigt 361 Stimmen des 720 Mitglieder zählenden Parlamentes. Im Vorfeld hatte es scharfe Kritik auch aus den Reihen jener Parteien gegeben, die sich nun erneut zu einer gemeinsamen Plattform zusammengefunden haben. So hatte die FDP in Deutschland einen expliziten Anti-Von-der-Leyen-Wahlkampf geführt, die SPD sie bei ihrer ersten Wahl vor fünf Jahren abgelehnt. EVP-Mandatsträger hatten ebenfalls erklärt, die EVP-Spitzenkandidatin nicht erneut ins Amt der Kommissionspräsidentin wählen zu wollen. Deshalb ist von der Leyen nicht als EU-Repräsentantin zum Nato-Gipfel nach Washington geflogen, sondern hat auch am Mittwoch ihre Tour durch die Fraktionen fortgesetzt und bei den Liberalen und den Grünen für ihre Vorschläge geworben.