Tierwohl-Paket vorgestellt Die EU will Welpen besser schützen

Für dieses Signal an die Tierfreunde Europas setzte die EU-Kommission schon äußerlich ein besonderes Zeichen. Nicht nur Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, sondern den ersten Vizekommissionspräsidenten Maros Sefcovic bot sie auf, um ein Paket für mehr Wohlergehen der Tiere in der EU vorzustellen. Sefcovic outete sich gleich zum Einstieg am Donnerstag in Brüssel als Betroffener und „stolzer Besitzer von zwei Hunden und einer Katze“. Er lebt damit, wie 44 Prozent aller EU-Haushalte, mit Heimtieren und ist damit daran beteiligt, dass der Handel mit Hunden und Katzen inzwischen ein Milliardengeschäft geworden ist. Das hat auch schlimme Züchter angelockt und dazu geführt, dass vier von fünf unter fragwürdigen Umständen entstandene Heimtiere krank in neue Hände kommen. Die EU will den Tierschutzverbrechern nun den Kampf ansagen.