Verständigung im Europa-Parlament Testlauf für EU-Asylreform gelungen

Tomas Tobé fällt nach dem Marathon der Verhandlungen das Sprechen schwer. Der bürgerlich-liberale schwedische Europa-Abgeordnete entschuldigt sich am Dienstagnachmittag im Brüsseler Europa-Parlament damit, dass seine heisere Stimme davon zeuge, wie hart die Verhandlungen gewesen seien. Doch am Ende setzt der Innenausschuss ein bemerkenswertes Zeichen: Politiker aller politischen Schattierungen aus allen 27 Mitgliedstaaten sind in der Lage, sich auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu verständigen. Nach dem parlamentarischen Kraftakt hoffen die Abgeordneten, dass ihr Beispiel auch die Regierungen ermutigt, nach Jahren vergeblicher Anläufe zu einem neuen Asyl- und Migrationspakt für die EU zu kommen.