Telefonieren ins Ausland : Roaming in der EU für weitere zehn Jahre kostenlos

Ein junger Mann steht in Hannover in einer Stadtbahn und telefoniert dabei mit seinem Smartphone. (Symbolfoto) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Luxemburg Mobilfunkkunden können im EU-Ausland ohne zusätzliche Kosten für weitere zehn Jahre anrufen, SMS-Nachrichten versenden und im Internet surfen.

Sie tritt am 1. Juli in Kraft und löst die bestehenden Vorgaben ab. Die Roaming-Gebühren entfallen seit dem 15. Juni 2017 in den 27 EU-Staaten sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen. Die Einigung sieht zudem Änderungen der bestehenden Regeln vor. So soll Verbraucherinnen und Verbrauchern im Ausland wann immer möglich die gleiche Qualität der Dienste zur Verfügung stehen.