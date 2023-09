Tauziehen um neue Grenzkontrollen Schengen vor dem Scheitern

Schengen - das kleine luxemburgische Dorf steht für das ganz große Europa-Gefühl. Abriss der Grenzhäuschen, europaweit uneingeschränkte Mobilität, freie Fahrt durch fast zwei Dutzend Mitgliedsstaaten, ohne dass Menschen oder Güter durch Kontrollen ausgebremst werden. So war das seit Mitte der 1990er Jahre. Doch aktuell geht es ohne Kontrollen nicht von Italien nach Frankreich, nicht von Deutschland nach Dänemark und künftig wohl auch nicht von Polen nach Deutschland. In Brüssel versuchen derzeit Kommission, Ministerrat und Parlament hinter den Kulissen von der ursprünglichen Idee zu retten, was zu retten ist. Doch jeder will etwas anderes. Einig sind sich alle nur in einem: Schengen droht das Scheitern.