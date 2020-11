500 Millionen teure Pläne : Streit um Sanierung des Europaparlaments in Brüssel

Straßburg Die geplante Sanierung führt zu Unmut. Insgesamt pendeln die Abgeordneten zwischen drei Standorten - wegen Corona wird jedoch seit Februar fast ausschließlich in Brüssel getagt - wo auch die meisten Mitarbeiter sitzen.

An der geplanten Gebäudesanierung des Brüsseler Sitzes des Europaparlaments ist Kritik aufgekommen - und zwar am zweiten Standort in Straßburg. In einem offenen Brief an Parlamentspräsident David Sassoli, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, fordern die Stadt Straßburg, die Elsässer Departements Bas-Rhin und Haut-Rhin und die übergeordnete Region Grand-Est eine öffentliche Debatte über das Vorhaben. Regionalpräsident Jean Rottner schrieb dazu auf Twitter: „Warum über 500 Millionen Euro in Brüssel ausgeben? Alles ist in Straßburg verfügbar. Ich lehne es ab, dass Straßburg ein zusätzlicher und ein Zweitsitz wird.“