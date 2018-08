Streit um Atomabkommen: EU will Firmen im Iran vor US-Sanktionen schützen

Berlin Die Sanktionen der USA gegen den Iran treten in Kraft. EU-Kommissar Günther Oettinger sieht in dieser Situation Chancen für Sparkassen und Volksbanken.

Um europäische Unternehmen, die im Iran tätig sind, vor den Folgen der US-Sanktionen zu schützen, will die EU-Kommission eigenen Angaben zufolge zeitgleich Gegenmaßnahmen ergreifen. Diese Schritte würden um Mitternacht Washingtoner Zeit, was 6 Uhr am Dienstag mitteleuropäischer Zeit entspricht, in Kraft treten, teilte die EU-Kommission am Montag mit.