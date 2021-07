Streit mit der EU : London erkennt Brexit-Rechnung nicht an

London So richtig grün sind sich die EU und Großbritannien auch nach dem vollzogenen Brexit nicht. Im neuesten Konflikt zwischen der Union und seinem Ex-Mitglied geht es ums Geld. Genauer: Um noch offene Verpflichtungen in Milliardenhöhe.

Zwischen Großbritannien und der EU bahnt sich der nächste Brexit-Konflikt an: Diesmal geht es ums Geld. Brüssel fordert von London unterm Strich 47,5 Milliarden Euro für noch offene Verpflichtungen aus der Zeit als EU-Mitglied. Die britische Regierung will allerdings weniger zahlen: „Wir erkennen diese Summe nicht an“, sagte ein Regierungssprecher am Freitag in London.