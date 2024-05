Haushaltsstreit der Ampel FDP stellt Bürgergeld und Rentenleistungen infrage

Der Streit in der Ampel-Koalition über Ausgaben für die Rente und das Bürgergeld spitzt sich weiter zu. Die FDP hat an diesem Montag ein weiteres Positionspapier beschlossen, wonach bestimmte Leistungen des Staates auf den Prüfstand gestellt werden sollen. Der Fünf-Punkte-Plan stellt unter anderem die Rente mit 63, das Bürgergeld in seiner jetzigen Form sowie Ausgaben für die Entwicklungspolitik in Frage. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai forderte SPD und Grüne auf, sich mit den Forderungen seiner Partei zu befassen. Von den Koalitionspartnern kam am Montag scharfe Kritik am Vorgehen der FDP, insbesondere wegen des Umgangs mit der Rente.