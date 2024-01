Start der EU-Parteien ins Wahljahr „Von überzeugten zu überzeugenden Europäern werden“

Für viele, die in der ersten EU-Arbeitswoche des neuen Jahres in Brüssel zu Klausuren, Sitzungen und Ausschussberatungen aufschlugen, war es der Auftakt zu einem besonderen Jahr: Ihrem vermutlich letzten als Europaabgeordnete. Umfragen sehen sinkende Mandatszahlen vor allem für Grüne und Liberale für die EU-Wahlen im Juni voraus, aber auch Linke, Christ- und Sozialdemokraten können sich nicht sicher sein, wie viele Federn sie lassen müssen, wenn der Trend Richtung Rechtspopulismus so anhält. Entsprechend leidenschaftlich und energisch gehen die Parteien der Mitte an den Start, um so viel wie möglich von dem zu retten, was noch zu retten ist. Der Fraktionschef der Liberalen, Stephane Séjourné bringt es beim Jahresauftakttreffen an der Place Jourdan auf die Formel: „Wir müssen von überzeugten Europäern zu überzeugenden Europäern werden.“