„Bürokratie und Widersprüche verhindern“ Städte und Regionen wollen in Brüssel mehr mitreden

Im Machtgefüge der EU steht der Ausschuss der Regionen mit seinen 329 Mitgliedern aus 27 Staaten ganz weit am Rande. Das muss sich nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Europa-Staatssekretärs Mark Speich dringend ändern. Denn bislang nutzt die Kommission den regionalen Sachverstand erst, wenn es schon zu spät ist. Dabei haben die Städte und Regionen mehr als zwei von drei EU-Gesetzen vor Ort umzusetzen. Alle 329 Städte und Regionen stellten sich jetzt hinter einen von Speich entwickelten Forderungskatalog an die neue Präsidentschaft. Der NRW-Politiker warnt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in ihrer zweiten Amtszeit in die falsche Richtung zu marschieren.