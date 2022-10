Rede beim Kongress der SPE : Scholz kann sich 36-Staaten-EU vorstellen

Berlin Auf dem Kongress der europäischen Sozialdemokraten hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz für eine Reform und Erweiterung der Europäischen Union stark gemacht. „Dass die EU weiter in Richtung Osten wächst, ist für uns alle ein Gewinn.“

„Eine geeinte Europäische Union aus 27, 30, 36 Staaten mit dann mehr als 500 Millionen freien und gleichberechtigten Bürgerinnen und Bürgern kann ihr Gewicht in dieser Welt noch stärker zur Geltung bringen“, sagte der Kanzler vor knapp 300 Delegierten der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) in Berlin. „Dass die EU weiter in Richtung Osten wächst, ist für uns alle ein Gewinn.“