UN bitten um neue Hilfen Sonderprüfung der EU-Gelder für Palästina verlangt

Gleichwohl wandte sich das in Palästina engagierte Hilfswerk der Vereinten Nationen am folgenden Tag an die Weltöffentlichkeit und rief zu Hilfszahlungen von knapp 300 Millionen Dollar auf. Das Geld sei nötig, um 1,2 Millionen Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland zu unterstützen. Es solle an Dutzende Partner in den palästinensischen Gebieten fließen, die inmitten israelischer Luftangriffe versuchten, mehr als eine Million Menschen in Gaza mit dem Nötigsten zu versorgen.