Sommerzeit Warum werden am Sonntag doch wieder die Uhren umgestellt?

Wenige Themen sind näher am Alltag der Menschen als die halbjährlichen Zeitumstellungen. Und bei wenigen ist die Meinung so klar: Bereits 2018 hatten sich in einer EU-weiten Umfrage mit Millionen Teilnehmern 84 Prozent der Europäer für ein Ende der Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit ausgesprochen, in etlichen Ländern waren es sogar 90 Prozent und mehr. Doch jede Nation einzeln ihre Zeit regeln zu lassen, wäre natürlich nicht gut gewesen. So blieb es ein Job für Europa. Und so wurde die Zeitumstellung zum lebenden Beweis dafür, dass die EU drei Gesetzgeber hat.