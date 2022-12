Gegen Produktpiraterie „Solinger Messer“ bekommen bald EU-weiten Schutz

Monatelang verhandelten die für Wettbewerb zuständigen nationalen Ministerien über einen entsprechenden Vorschlag, am Donnerstag nach zahlreichen Änderungen akzeptiert wurde. Danach gibt es auch eine Opt-Out-Klausel, nach der ein Mitgliedsland auch aus dem Regelwerk ausscheiden kann. In diesem Fall wird für die Produzenten aus diesem Land das zweistufige Verfahren durch ein einstufiges ersetzt. Durchlaufen sie in allen anderen Ländern zunächst eine nationale Prüfung und Registrierung, bevor es in der zweiten Stufe an das Europäische Amt für geistiges Eigentum weitergeleitet wird, können Handwerksbetriebe aus Opt-Out-Ländern ihren Antrag direkt beim EU-Amt einreichen.