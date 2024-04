EU-Spitzenkandidaten-Debatte Von der Leyen in der Rolle der einsamen Favoritin

So will Linken-Spitzenkandidat Walter Baier wissen, wann die EU Sanktionen gegen Israel erlasse, um den Krieg in Gaza zu stoppen. Von der Leyen berichtet als Antwort von ihren Eindrücken von vor Ort, verlangt eine Feuerpause und die Freilassung aller Geiseln. Eickhout fasst nach und will wissen, ob von der Leyen eine Rote Linie ziehe, wenn Israel in Rafah einmarschiere. Sie ziehe keine Roten Linien, antwortet von der Leyen. „Was heißt das?,“ will Eickhout wissen. Daraufhin präzisiert von der Leyen: „Dann setzen wir uns mit den Mitgliedsstaaten zusammen und reagieren darauf.“