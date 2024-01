Justizreform EU-Kommission droht Slowakei mit Blockade von Finanzmitteln

Die Reformpläne, die Ficos Regierung im Schnellverfahren durchs Parlament bringen will, stoßen in der Slowakei auf Widerstand und wurden auch schon in Brüssel kritisiert. Die Opposition sieht darin eine Bedrohung für die Rechtsstaatlichkeit in der Slowakei. Oppositionsführer Michal Simecka wirft Fico vor, sich damit selbst vor einer Strafverfolgung schützen zu wollen. An Protesten gegen die Reformpläne beteiligten sich zuletzt tausende Menschen.