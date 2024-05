Zehn Jahre Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch Selbst die Täter greifen zum Hörer

Zum Start des Hilfetelefons Sexueller Missbrauch vor zehn Jahren mit den Standorten Berlin und Kiel ist die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs, Kerstin Claus, in die Räume des Vereins N.I.N.A. (Nationale Infoline, Netzwerk und Anlaufstelle zu sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen) gekommen. Claus sagt: „Wir müssen begreifen, dass sexuelle Gewalt stattfindet, dass sie in unserer Umgebung stattfindet.“ Beraterin Sabine B.: „Überwiegend passiert es im engsten Familienkreis.“ Sie erzählt, dass auch Täter bei ihr anriefen. Der Vater, der ihr am Telefon berichtet, dass er sich an der eigenen Tochter vergehe und davon nicht lassen könne.“ Nur warum ruft der Täter bei der Telefonhotline an, die wiederum Kinder schützen soll? „Sie wollen Absolution, hören, dass es nicht so schlimm sei.“ Sabine B. sagt dann: „Wir schützen Kinder, nicht die Täter.“ Silke Noack, Leiterin des bundesweiten Hilfe-Telefons (Telefon-Nummer 0800 22 55 530) und geschäftsführende Vorsitzende von N.I.N.A., sagt über die Schwelle, die Anrufer oft überwinden müssen: „Lieber rufen Sie doch beim Pizza-Bringdienst an als beim Hilfetelefon.“ Aber wenn jemand „ein komisches Gefühl“ habe, dass bei einem Kind etwas nicht stimmen könnte, dass es womöglich sexuell missbraucht werde, „damit laufen Sie nicht zum Jugendamt, damit laufen Sie nicht zur Polizei“.