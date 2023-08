Überprüfung der Fahrttüchtigkeit Senioren am Steuer – so strikt halten es Deutschlands Nachbarländer

Denn: „Seniorinnen und Senioren kompensieren im Straßenverkehr ihre Leistungsdefizite. Sie fahren zum Beispiel insgesamt weniger, wählen günstigere Strecken oder Zeiten und profitieren von Fahrerassistenzsystemen. Trotzdem kommt es zu etlichen Unfällen, besonders in komplexen Verkehrssituationen. Wenn Ältere in einen Unfall verwickelt sind, haben sie diesen in den meisten Fällen auch verursacht. Ab 75 Jahren ist das in drei von vier Fällen so. Fahrleistungsbezogen ist das Unfallrisiko darum sogar höher als bei den Jungen. Außerdem sind die Unfallfolgen schlimmer, da die körperliche Widerstandskraft nachlässt.“