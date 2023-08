Neue Regeln zur Selbstbestimmung Wann wird eine Frau zum Mann in der EU?

In die entgegengesetzte Richtung ist die Regierung von Viktor Orban in Ungarn marschiert. Erst kam die Vorgabe in die Verfassung, dass die bei der Geburt eingetragenen Angaben zu Name und Geschlecht später nicht geändert werden dürften, dann untersagte das Land sogar, Jugendliche über Homosexualität oder Geschlechtsanpassung zu informieren. Längst hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und das Land wegen des Bruchs von Minderheitenrechten verklagt. Die Zustände in Ungarn kommen jedoch auch aus anderer Richtung beim Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung: Ein als Flüchtling anerkannter Iraner hat dagegen geklagt, dass er von den ungarischen Behörden weiterhin nur mit weiblichem Namen und Geschlecht geführt wird; das ungarische Gericht will nun von den EU-Richtern wissen, wie das im Lichte des EU-Rechtes aussieht.