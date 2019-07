„Botschaft des Hasses“ : Kapitänin Rackete klagt gegen Italiens Innenminister Salvini

Rom Kaum ein Politiker ist so zynisch wie Matteo Salvini - seine Anhänger verehren ihn dafür. Der Minister sagt: „kriminelle Deutsche“, seine Follower geben wüste Beschimpfungen ab. Die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete wehrt sich jetzt dagegen.

Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete will Italiens Innenminister Matteo Salvini an seiner Nutzung von Facebook und Twitter hindern. Die 31-Jährige beschuldigt Salvini in einer Verleumdungsklage, Menschen in sozialen Medien zum Hass anzustacheln, wie es in der Klageschrift heißt, die bei der Staatsanwaltschaft in Rom eingereicht werden soll und der Deutschen Presse-Agentur in Rom vorliegt. „In den Worten von Matteo Salvini gibt es abgrundtiefe Gefühle von Hass, Verunglimpfung, Delegitimierung bis hin zu leibhaftiger Entmenschlichung“, heißt es darin.