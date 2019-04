Da ist Streit vorprogammiert... : Schwester von Boris Johnson kandidiert für Pro-EU-Partei

London Die Schwester des führenden britischen Brexit-Befürworters, Rachel Johnson, bewirbt sich um einen Sitz im EU-Parlament - und zwar für die proeuropäische Partei Change UK.

Die britische Regierung will eine Teilnahme an den bevorstehenden Europawahlen im Mai zwar verhindern. Das ist aber nur möglich, wenn das Londoner Parlament bis zum 22. Mai einen Scheidungsvertrag mit der EU ratifiziert - was als sehr unwahrscheinlich gilt. Vor fast drei Jahren stimmte eine knappe Mehrheit der Briten für den Austritt aus der Europäischen Union.