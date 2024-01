Schritte zu Zwei-Staaten-Lösung EU arbeitet an Friedensplan für Nahost

Da ist Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock deutlich anders aufgestellt. Sie beginnt das Treffen in Brüssel mit dem Aufruf an die Hamas, die „brutalen Angriffe nicht nur auf Israel, sondern de facto auch gegen seine eigenen Menschen, gegen Palästinenserinnen und Palästinenser,“ endlich einzustellen. Sie sieht nicht nur zwei Seiten einer Medaille, sondern wendet diese mehrfach hin und her. Ihre Gleichung: Israel könne nur in Sicherheit leben, wenn die Palästinenser in Sicherheit und Würde leben könnten, und die Palästinenser könnten nur in Sicherheit und Würde leben, wenn Israel in Sicherheit leben könne. „Deshalb“ will auch Baerbock unbedingt die Zwei-Staaten-Lösung. Einen Seitenhieb flechtet sie hier auf Netanjahu ein. Diejenigen, die davon nichts wissen wollten, hätten „bisher keine einzige Alternative auf den Tisch gelegt“. Vorrangig sei es, „dringend“ zu humanitären Feuerpausen zurückzukehren und das „unglaubliche Leid in Gaza deutlich“ zu reduzieren.