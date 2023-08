Finanzierungs-Hinweise „Gefördert durch EU-Bürger“ – neues Hinweisschild soll an Baustellen stehen

Das Vorhaben ist Teil der laufenden Verhandlungen über die Finanzregulierungen. Umstritten sind noch andere Passagen. Der Körner-Vorschlag ist bereits akzeptiert, kann jedoch erst verwirklicht werden, wenn sich Parlament und Ministerrat in einigen Monaten über das gesamte Paket verständigt haben. Körner verweist auf gute Erfahrungen, die andere Länder mit entsprechenden Baustellen-Hinweisen gemacht hätten. So finde sich in den USA der Schriftzug „Funded by the American people“ - also „Gefördert durch das amerikanische Volk“.