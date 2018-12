NRW: EU will Bahnstrecken fördern

Brüssel Der Güterverkehr auf der Schiene soll Milliarden von der EU erhalten.

Auch die Betuwe-Linie, die auf deutscher Seite mit rund 1,5 Milliarden Euro ausgebaut werden muss, kann Mittel aus der EU erhalten. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Gruppe in der europäischen EVP-Fraktion, Markus Pieper, sieht in der besseren Anbindung Nordrhein-Westfalens an die Seehäfen einen „wichtigen Impuls für Arbeitsplätze und Wirtschaft in unserem Land“. Er forderte die beteiligten Regierungen auf, jetzt Anträge bei der EU für die Fördermittel zu stellen. Wüst begrüßte den Einsatz neuer EU-Mittel. Das sei nun ein Anreiz für alle beteiligten Regierungen, „mehr Güter vom Lkw auf die Schiene zu verlagern“.