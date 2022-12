Entscheidung der EU-Innenminister Schengen: Kroaten drin, Bulgaren und Rumänen draußen

Die Motivforschung für das Nein wird schnell fündig bei einem Blick auf aktuelle Umfragen. Danach sind in Österreich die beiden Regierungsparteien von zusammen 51 auf 31 Prozent abgestürzt. Wären am Sonntag Nationalratswahlen, würden die Rechtspopulisten der FPÖ mit 27 Prozent stärkste Partei. Auch in den Niederlanden haben die Regierungsparteien derzeit rund 15 Prozentpunkte eingebüßt, sind Bauernpartei und Rechtspopulisten deutlich erstarkt. Im benachbarten Belgien sind die Werte für die rechtspopulistische Partei Vlaams Belang auf 27 Prozent hochgeschnellt. Gerade in Flandern zeigen sich immer mehr Städte vom Migrationsgeschehen überfordert, können selbst Familien mit kleinen Kindern nicht mehr in Flüchtlingsunterkünften unterbringen.