Europaparlament entscheidet Scheitert von der Leyen bei der Kollision von Kopf und Bauch?

Ob der einzelne Abgeordnete am Donnerstag hinter dem Vorhang sich in der geheimen Abstimmung sein Kreuz bei von der Leyen macht oder nicht, hängt auch mit persönlicher Sympathie oder Antipathie zusammen. In ihrer ersten Amtszeit hat von der Leyen zwar viel Achtung, Anerkennung, Respekt und Autorität bekommen - sich dabei aber nicht sehr viele Freunde gemacht. Die einen verübeln ihr das Eintreten für Israel im eskalierenden Nahostkrieg, die anderen ihr Zögern und ihre Beweglichkeit gegenüber der Rechtsstaatsverstöße in Ungarn. Wieder andere misstrauen ihren Absprachen bei der Impfstoffbeschaffung oder den Schulterschluss mit den USA und der Ukraine. „Unwählbar“, sagen nicht nur die Linken, sondern einzelne Landesgruppen auch in den vier Parteien der Mitte. Und dann spielen sehr persönliche Enttäuschungen mit, wenn es mit dem erhofften Sitz oder gar Vorsitz im Wunsch-Ausschuss nicht klappt. Das wird zwar erst am Freitag und in der folgenden Woche in Angriff genommen, wird sich aber zum Zeitpunkt der von-der-Leyen-Abstimmung jedoch schon deutlich abzeichnen.