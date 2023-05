EU will höheren Standard der Bekämpfung „Korruption tötet Demokratie“

Zu den inner-europäischen Vorhaben gehören nicht nur schärfere Strafen, sondern als Voraussetzung erst einmal einheitliche Definitionen dessen, was überhaupt als Korruption betrachtet wird. So will die Kommission erreichen, dass in allen EU-Staaten nicht nur Bestechung, sondern auch Veruntreuung, Einflussnahme, Amtsmissbrauch, Behinderung der Justiz und illegale Bereicherung im Zusammenhang mit Korruptionsdelikten verfolgt werden. In allen Staaten soll es spezialisierte Stellen zur Korruptionsbekämpfung geben, die das Vertrauen der Bürger genießen.