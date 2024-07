Aachener CDU-Politikerin nominiert Sabine Verheyen soll Vizepräsidentin des Europaparlamentes werden

Die Aachener CDU-Politikerin Sabine Verheyen steht vor ihrem nächsten Karrieresprung: In einer Kampfabstimmung setzte sie sich jetzt in der deutschen Gruppe der EVP-Abgeordneten im Vorfeld wichtiger Personalentscheidungen als Kandidatin für einen Posten als Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes durch. Auf die 59-Jährige entfielen dem Vernehmen nach 14 Stimmen, auf Andreas Schwab aus Baden-Württemberg 12 Stimmen. Verheyen ist damit die Favoritin der CDU/CSU-Abgeordneten im Europaparlament und braucht jetzt in der nächsten Runde noch die Unterstützung durch die gesamte EVP-Fraktion.