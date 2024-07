Was hinter den Wahlen zur Parlamentsspitze steckt Eine Aachenerin ist Erste Stellvertretende Präsidentin des Europaparlamentes

Sie kann sich nun, wie ihr ausgeschiedener Vorgänger Rainer Wieland, als Erste Stellvertretende Vorsitzende des Europaparlamentes den Geschäftsbereich aussuchen, den sie in den nächsten fünf Jahren in die Hand nehmen will. Zugleich tritt die 59-Jährige mit einer europaweiten Mission an, die in diesen Tagen bei allen Runden der parlamentarischen Neuaufstellung in Straßburg intensiv diskutiert werden: Die fünf Jahre zu nutzen, um „mehr denn je diese Institution und die Demokratie zu verteidigen, aufzubauen und zu stärken“, wie Verheyen nach ihrer Wahl heraushob. Daraus spricht das verbreitete Gefühl, dass die Bürger Europas ihrem freigewählten gemeinsamen Parlament trotz des Rechtsrucks in etlichen Regionen noch einmal eine Chance gegeben haben, sich zu bewähren. Dafür will sich Verheyen selbst am meisten in die Pflicht nehmen.