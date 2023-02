Rot-Grün-Regelung für Nordirland Zwei letzte Haken hinter dem Brexit

Sunak hob am Nachmittag das hervor, was die Menschen in Nordirland am meisten wünschten: Alles, was in den Lebensmittelregalen in England angeboten wird, soll zugleich auch in Nordirland verfügbar sein. Gleiches soll für Medikamente in Krankenhäusern und Apotheken gelten. Dieselben Erleichterungen gelten zudem für Pflanzen und Saatkartoffeln, für Haustiere und Alkohol. „Hunderte von Bescheinigungen und Zertifikaten“, so der Premier, würden damit auf dem „grünen Weg“ nach Nordirland wegfallen. Die Verbraucher müssten auch für Pakete und Päckchen keine Zollpapiere mehr ausfüllen.