Robert Menasse über Europa „Eine solche Blödheit hätte ich Habeck nicht zugetraut“

MENASSE Als ich „Die Hauptstadt“ geschrieben habe, hatte ich vier Jahre eine Wohnung hier. Mittlerweile habe ich da gute Freunde und brauche kein Hotel, wenn ich wiederkomme. Brüssel ist wirklich eine Metropole, die Menschen sind in der Regel nicht kleinkariert. Man sucht sein Glück, aber man sucht seine Befriedigung nicht in der Aggression gegen andere. Das ist mein Eindruck. Ich bin sehr gerne hier. Natürlich liebe ich Wien, meine Heimatstadt, aber da regt mich so vieles auf, von dem ich mich in Brüssel befreit fühle. Die Wiener Bürger rennen in Loden herum, wie Stadtförster und Cityjäger, ein antiurbanes städtisches Bürgertum, das Blasmusik zur Leitkultur erklärt, das ist ganz verrückt für eine Stadt. Und wenn ich in Wien Straßenbahn fahre, höre ich zu oft, wie xenophob die Leute reden. Das alles macht mich wahnsinnig, aber vielleicht ist gerade das Heimat: wo man mehr versteht und sich schneller aufregt.