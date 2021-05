Landwirtschaft : Ringen um EU-Agrarreform geht in womöglich entscheidende Phase

Ringen um EU-Agrarreform geht in womöglich entscheidende Phase

Seit Jahren wird in der EU um eine Agrarreform gerungen. Foto: dpa/Frank Molter

Brüssel Seit Jahren wird auf EU-Ebene um die neue Ausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik gerungen. Es geht um enorm viel: Geld für Landwirte, Umweltschutz und Arbeitnehmerrechte. Bis zuletzt stritten die Kontrahenten über Details - nun ist ein Deal in Sicht.

Der Streit um die Reform der milliardenschweren EU-Agrarpolitik geht möglicherweise in die entscheidende Phase. Am Mittwoch kommen die EU-Landwirtschaftsministerinnen und -minister zusammen und zudem streiten Unterhändler aus Europaparlament und den EU-Ländern um die letzten Details des 387-Milliarden-Euro-Pakets. Beteiligte gehen davon aus, dass eine Einigung in dieser Woche möglich ist.