Resolution des Europa-Parlamentes „Die WM der Schande“

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides pflegt am Anfang noch eine diplomatische Zurückhaltung, spricht davon, dass Katar auf vielen Feldern Reformen auf den Weg gebracht habe und „Vorreiter“ in der Region geworden sei. Die Fußball-WM ermögliche es dem Land, „der Welt zu zeigen, dass es bereit ist, den Weg der Offenheit, der Toleranz und der Modernisierung zu gehen“. Andere Redner finden dagegen deutlichere Worte in der Debatte über die Zustände bei der WM im Wüstenstaat. „Die WM in Katar wird immer als die WM der Schande im Gedächtnis bleiben“, sagt die liberale ungarische Abgeordnete Katalin Czeh voraus.