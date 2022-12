Anerkennung der Elternschaft EU stärkt Rechte von Kindern in Regenbogenfamilien

Zuvor hatte sich der Covid-19-Fachausschuss des EU-Parlamentes mit der Frage beschäftigt, ob die Pandemie unterschiedliche Auswirkungen auf Männer und Frauen hatte - und dabei weitere Anlässe für verstärkte Gleichstellungsversuche im gesellschaftlichen, sozialen und Gesundheitsbereich gefunden. So berichtete Diana Ongiti vom Internationalen Roten Kreuz den Ausschussmitgliedern von einem in Pandemiezeiten steigenden Risiko für Frauen und Mädchen. Sie seien dem Virus stärker ausgesetzt gewesen als Männer und häufiger Opfer häuslicher Gewalt geworden in Zeiten der Isolation. Weil Frauen zehn Mal mehr Pflegearbeit leisteten als Männer, sei auch ihr Risiko, selbst an Corona zu erkranken, deutlich höher gewesen. Zudem seien die Jobs von Frauen krisenanfälliger.