Bei von-der-Leyen-Rede : Satirepolitiker Semsrott sorgt für kuriosen Moment im EU-Parlament

Straßburg Es war der Hingucker nach der Rede von Ursula von der Leyen vor dem EU-Parlament. Nico Semsrott von der Partei „Die Partei“ machte die Ministerin auf einen möglichen Interessenkonflikt aufmerksam.

"In einer gemäßigten Demokratie sollte man wenigstens so Werbebanner tragen, damit alle wissen, für wen man arbeitet", schrieb Semsrott zu der Aktion auf Twitter. Parlamentspräsident David Sassoli stellte jedoch trocken fest, was Semsrott da von sich gegeben habe, sei kein Geschäftsordnungsantrag. "Deshalb machen wir weiter in der Liste der Redner."