Rechtsstaatsbericht der EU : Ein Kerneuropa der Demokraten

Die EU-Kommission sieht die Unabhängigkeit der Justiz in Polen und Ungarn bedroht. Dennoch werden sich Orbán und Pis-Chef Jaroslaw Kaczynski an ihrem Rechtsstaatsbericht wohl kaum stören.

Seit sechs Jahren arbeitet die nationalistische Pis-Regierung in Polen an der Zerstörung des Rechtsstaates. Sie hat die Justiz an die Kette gelegt, drangsaliert kritische Medien und diskriminiert Minderheiten. Vorbild ist Viktor Orbán in Ungarn. Der bekennende Illiberale setzt ein ähnliches Programm seit elf Jahren ins Werk. Ungarn und Polen könnten heute nie und nimmer der EU beitreten, weil sie das Kriterium „Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“ nicht erfüllen. Doch beide Länder sind Mitglieder und können nicht rausgeworfen werden. Was also tut die EU-Kommission? Sie schreibt Berichte.