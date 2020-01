Keine Fortschritte durch Strafverfahren : EU-Parlament beklagt Rückschritte bei Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen

Straßburg Trotz laufendem Strafverfahren habe sich die Lage in Polen und Ungarn laut Europäischem Parlament weiter verschlechtert. Das Strafverfahren werde nicht voran gebracht.

Das EU-Parlament hat Rückschritte in Ungarn und Polen bei der Rechtsstaatlichkeit beklagt. In einer Entschließung brachte eine große Mehrheit der EU-Abgeordneten am Donnerstag in Straßburg ihre „Besorgnis“ darüber zum Ausdruck, dass sich die Lage in den beiden Ländern noch verschlechtert habe. Die Anhörungen im Zuge der laufenden EU-Strafverfahren hätten „zu keinen nennenswerten Fortschritten“ geführt.