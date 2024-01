Rechtspopulisten vor Serie von Wahlsiegen Es ist Zeit, die Demokratie zu schützen

Björn Höcke steht vor einem Wahlsieg seiner schillernd-extremistischen Kräfte in Deutschland, Viktor Orbán vor einer Erfolgsserie seiner nationalistisch-rechtspopulistischen Parteifreunde in Europa, und sogar Donald Trumps Chancen wachsen rapide, mit seinen irrlichternd-polternden Vorstellungen wieder ins Weiße Haus einziehen zu können. Gemeinsam ist ihre Beteuerung, die „wahre“ Demokratie durchsetzen zu wollen. Berechtigt ist die Befürchtung ihrer Gegner, dass sie das Gegenteil vorhaben. Es ist höchste Zeit, die Demokratie zu schützen. In Deutschland, in Europa, in der Welt. Schon jetzt leben auf unserem Planeten mehr Menschen in Autokratien als in funktionierenden Demokratien.