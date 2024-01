Rechtspopulisten in Europa Die Blauen sind sich nicht grün

Wenn der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland das zuweilen chaotische Irrlichtern seiner Partei erklären wollte, die ständigen Ausfälle und Entschuldigungen für Grenzverletzungen, sprach er gerne vom „gärigen Haufen“. So als würde beim Verwesen und Zersetzen schon irgendetwas Brauchbares herauskommen. Wenn die AfD das Bild für ihre nationale Erscheinung akzeptiert, ist die ähnliche Entwicklung auf europäischer Ebene als gäriger Strom zu umschreiben. Es gibt einen klaren Trend zu immer stärker werdenden Rechtspopulisten, Rechtsextremisten und Rechtsradikalen. Doch in dem, was da so vor sich hin gärt, sind kaum Gemeinsamkeiten oder detaillierte Identifikationsmuster erkennbar.