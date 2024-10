Europaparlament sorgt sich um Schengen Rechtsextreme loben deutsche Grenzkontrollen

Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser (SPD) habe ihr versichert, die Auswirkungen so gering wie nur eben möglich zu halten, berichtete die EU-Kommissarin. Sie hatte eingangs darauf hingewiesen, dass der aus 29 Ländern mit 450 Millionen Menschen bestehende Schengenraum der „größte Freizügigkeitsraum der Welt“ sei. Was Kontrollen an den Binnengrenze anbelange, seien davon allein 50 Millionen Menschen betroffen, die in Regionen mit bis zu 20 Kilometer von solchen (nicht mehr bestehenden) Grenzen lebten. Viele Redner drückten ihre Sorgen aus, dass der als absolute Ausnahme für den Notfall vorgesehene Möglichkeit zu vorübergehenden Binnengrenzkontrollen zur Regel werden könnte.