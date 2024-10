Rechter-Rand-Check Wer ist wie radikal und wie mächtig in Europa?

Der Jubel über den Wahlsieg der Freunde vom rechten Rand kam von der französischen Le-Pen-Partei genauso laut, wie von der deutschen AfD, war bei der ungarischen Fidesz ebenso überschwänglich wie bei der niederländischen PVV. „Gratulation!“, schrieb AfD-Chefin Alice Weidel auf ein Bild von ihr mit FPÖ-Chef Herbert Kickl. Frankreichs Rechtspopulistin Marine Le Pen wertete das Wählervotum als „Triumph der Völker“ und Ungarns rechtspopulistischer Regierungschef Viktor Orbán feierte einen „historischen Sieg“. Der Rechtsdrall in der EU hatte zuvor bereits Regierungsbeteiligungen von Nationalisten und Rechtspopulisten nicht nur in Ungarn und Italien, sondern auch in der Slowakei und in den Niederlanden ermöglicht, sie in Schweden und Frankreich in die Rolle der Tolerierer von Regierungen gebracht. Nun könnten Belgien und Österreich ebenfalls das Lager wechseln.