Reaktionen auf den EU-Gipfel : Der Wind hat sich gedreht: Die deutsche Wirtschaft begrüßt die Gipfelbeschlüsse

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, stoßen sich an den Ellbogen, nachdem sie zum Abschluss des EU-Gipfels jeweils eine Rede gehalten haben. Foto: dpa/Stephanie Lecocq

Berlin Führende Wirtschaftsverbände und Ökonomen stellen sich hinter die neue Möglichkeit gemeinsamer EU-Schulden. Sie sehen die EU nun auf dem Weg zur Transfer- oder Fiskalunion. Kritik kommt nur noch vom Wirtschaftsflügel der Union, der FDP und dem Bund der Steuerzahler.

Das wäre vor wenigen Jahren so noch nicht denkbar gewesen: Deutsche Ökonomen und fast alle einflussreichen Wirtschaftsverbände haben die Brüsseler Gipfelbeschlüsse am Dienstag begrüßt, obwohl mit ihnen ein großer Schritt in Richtung Transferunion in der EU gegangen wird. Skeptisch zeigten sich nur noch der Wirtschaftsflügel der Union, die FDP und der Bund der Steuerzahler.

Die 27 EU-Staaten haben sich am frühen Dienstagmorgen auf einen Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro geeinigt. Davon sollen 390 Milliarden als nicht rückzahlbare Zuschüsse in Länder fließen, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind. Die EU soll das Geld ohne strenge Auflagen verteilen und dafür erstmals eigene Kredite im größeren Umfang aufnehmen können. Deutschland hatte sich bisher stets gegen die Aufnahme gemeinsamer Schulden mit dem Argument gewehrt, dass deutsche Steuerzahler nicht für den fehlenden Reformwillen anderer Staaten haften dürften. Diese Haltung hat sich in der Corona-Krise nun grundlegend geändert – begleitet auch von einer veränderten öffentlichen Meinung.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer etwa verteidigte die neue Möglichkeit gemeinsamer EU-Anleihen. „Die EU nimmt erstmals gemeinsame Schulden auf, um den Weg zurück zu Wachstum und neuen Arbeitsplätzen in einer außergewöhnlichen Situation zu ermöglichen“, sagte Kramer unserer Redaktion. „Es handelt sich um eine extern verursachte Krise ohne eigenes Verschulden der Staaten, die diesen besonderen Schritt der Solidarität in Europa erforderlich macht“, erklärte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Die Einigung sei ein starkes Signal: „Die EU steht für Solidarität und gegenseitige Unterstützung in den schweren Zeiten der Pandemie mit beispielloser Rezession“. Er betonte allerdings: „Die Gelder müssen zukunftsorientiert investiert, das heißt mit den richtigen politischen Prioritäten unterlegt werden, was zu Recht einer gesonderten kontrollierenden Begleitung durch Kommission und Europäischen Rat bedarf.“

Auch andere Wirtschaftsverbände mahnten eine wirkungsvolle Verwendung der Hilfsmittel an. „Der genaue Einsatz der Mittel ist nun der nächste Schritt“, sagte Ines Kitzing, Vize-Präsidentin des Außenhandelsverbandes BGA. Die Politik müsse verhindern, dass Hilfsgelder wirkungslos versickern, sagte auch Thilo Brodtmann vom Maschinenbauverband VDMA. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will darauf dringen, dass die Gelder nicht erst, wie bisher vorgesehen, ab Mitte 2021 ausgezahlt werden, sondern bereits deutlich früher. „Damit gebe ich mich nicht zufrieden zu sagen, sie fließen erst im nächsten Jahr“.

Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, sieht die EU nach den Beschlüssen auf dem Weg zum Bundesstaat. Dass die Mitgliedsstaaten in eigener Verantwortung mit ihrer Finanzpolitik dafür sorgen könnten, dass sie hinreichend widerstandsfähig für Schocks seien, sei angesichts übermäßig verschuldeter Staaten wie Italien unrealistisch geworden, schrieb Feld im „Handelsblatt“.

Auch die Chefs führender Wirtschaftsforschungsinstitute hielten die Gipfelbeschlüsse für unausweichlich. Die EU gehe damit einen wichtigen Schritt in Richtung Fiskalunion, die bisher gefehlt habe, so Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. „Auch wenn hierzulande viele erst einmal jammern werden, ist der getroffene Kompromiss ein großer Gewinn, gerade auch für Deutschland“, sagte Fratzscher. Ifo-Präsident Clemens Fuest begrüßte den Hilfsfonds als wichtiges Solidaritätszeichen. „Die EU zeigt damit, dass sie sich tiefgreifend verändert. Sie gibt gleichzeitig einen Vertrauensvorschuss an die Empfängerländer“, sagte Fuest.