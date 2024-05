Spionageverdacht gegen Mitarbeiter Razzia in Parlamentsbüros der AfD in Brüssel

Bei der Durchsuchung war Krah nach eigenen Angaben nicht anwesend. „Da es allein um meinen Mitarbeiter geht, ist meine Anwesenheit nicht erforderlich“, sagte er unserer Redaktion. „Erstaunlich ist allein, dass sich die Behörden so lange Zeit ließen“, meinte der Europaabgeordnete. Er selbst befinde sich derzeit im Urlaub. Krah hatte nach der Festnahme seines Assistenten an der Auftaktveranstaltung der AfD für den Europawahlkampf nicht teilgenommen, die Spitzenkandidatur jedoch behalten. Den Verzicht auf öffentliche Auftritte beendete er am 1. Mai in Chemnitz und Dresden. Spione seien „natürlich“ ein Problem, sagte Krah bei dieser Gelegenheit. Und er erklärte, dass es „vermutlich“ einen Spion auch in seinem Büro gegeben habe. Vom nächsten Wochenende an will er wieder in den Wahlkampf einsteigen.