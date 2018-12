Chaos in Bukarest: Ratsvorsitz trotz Staatskrise – Rumänien führt die EU

Chaos in Bukarest

Liviu Dragnea (hinten), der starke Mann der rumänischen Politik, in einer Parlamentssitzung in Bukarest. Foto: AP/Vadim Ghirda

Bukarest Machtkampf, Korruptionsskandal, Angriff auf die Justiz: In Bukarest herrscht politisches Chaos. Kann ein Staat in dieser Verfassung Europas Probleme angehen?

Jedes Jahr an Weihnachten versammeln sich ein paar ältere Leute am Grab von Nicolae und Elena Ceausescu auf dem Bukarester Ghencea-Friedhof. Die letzten treuen Kommunisten gedenken des Diktatorenpaares, das Rumänien ein Vierteljahrhundert mit eiserner Faust regierte und am 25. Dezember 1989, nach dem Urteil eines Militärtribunals, exekutiert wurde.