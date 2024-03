Ramstein-Treffen Weitere Munitionslieferung für Ukraine – „Wir sind entschlossener denn je“

Der Westen reagierte spät, langsam, aber entschieden. Beim Treffen der deutschen, französischen und polnischen Staats- und Regierungschefs am Freitag in Berlin wurde die veränderte Vorgabe festgezurrt, Munition nicht mehr nur in der EU beschaffen, sondern weltweit einkaufen zu können. Auch deshalb kommt nun auf tschechische Initiative ein neues Kontingent von 800.000 Granaten dazu. Auch die Finanzierung wird in dieser Woche in Brüssel auf neue Füße gestellt: Die EU stockt ihre Fazilität zum Waffenkauf um fünf Milliarden Euro auf, zugleich präsentiert die EU-Kommission an diesem Mittwoch, wie Milliarden-Beträge künftig aus den Erträgen eingefrorener Russland-Besitztümer der Ukraine-Verteidigung zugute kommen.