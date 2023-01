Treffen in Ramstein Noch keine Entscheidung zu Leopard-Lieferungen

Für ihn sind das keine guten Neuigkeiten: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Vormittag den Westen sehr nachdrücklich zu mehr Tempo bei Waffenlieferungen aufgefordert. Die Zeit sei kritisch, sagt er in einer Video-Schalte, die in Ramstein übertragen wurde. Russland ziehe gerade seine Kräfte, seine letzten Kräfte zusammen. „Wir müssen schneller werden.“ Der russische Terror erlaube keine langen Diskussionen. „Der Kreml muss verlieren.“